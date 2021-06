தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் நுரையீரல் பாதித்த டாக்டருக்கு உதவ ரூ.20 லட்சம் திரட்டிய கிராம மக்கள் + "||" + By Corona To help the doctor who has a lung infection Raised Rs 20 lakh The villagers

கொரோனாவால் நுரையீரல் பாதித்த டாக்டருக்கு உதவ ரூ.20 லட்சம் திரட்டிய கிராம மக்கள்