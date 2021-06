தேசிய செய்திகள்

தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக புரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையில் பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை; ஒடிசா அரசு தகவல் + "||" + Covid robs sheen off Rath Yatra for 2nd consecutive year, to be held only in Puri sans devotees

தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக புரி ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையில் பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை; ஒடிசா அரசு தகவல்