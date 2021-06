தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி நாட்டிற்கும், பா.ஜனதாவுக்கும் சிறந்த தலைவர்: சிவசேனா எம்.பி. சஞ்சய் ராவத் பேட்டி + "||" + Prime Minister Modi is the best leader for the country and the BJP; Shiv Sena MP Sanjay Rawat

பிரதமர் மோடி நாட்டிற்கும், பா.ஜனதாவுக்கும் சிறந்த தலைவர்: சிவசேனா எம்.பி. சஞ்சய் ராவத் பேட்டி