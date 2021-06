தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் வரும் 14-ந்தேதி திட்டமிட்டபடி அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பதில் சிக்கல்; என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மீது பா.ஜ.க. மேலிடம் அதிருப்தி + "||" + Problems in appointing ministers as planned on the 14th in Puducherry; BJP on NR Congress Dissatisfaction with the above

புதுச்சேரியில் வரும் 14-ந்தேதி திட்டமிட்டபடி அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பதில் சிக்கல்; என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மீது பா.ஜ.க. மேலிடம் அதிருப்தி