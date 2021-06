தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி சட்டசபை 16-ந் தேதி கூடுகிறது + "||" + The Puducherry assembly convenes on the 16th; The Speaker is elected

