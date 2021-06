தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் 16ம் தேதி தொடங்குகிறது + "||" + The Puducherry Legislative Assembly will begin its session on the 16th

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வரும் 16ம் தேதி தொடங்குகிறது