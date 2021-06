தேசிய செய்திகள்

தனக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மத்திய பாதுகாப்பு படையினரை திரும்பப்பெற்றுக்கொள்ள உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு முகுல் ராய் கடிதம் + "||" + TMC leader Mukul Roy writes to the Ministry of Home Affairs for withdrawal of his Central security cover

