தேசிய செய்திகள்

நானோ யூரியா உற்பத்தியால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ.28 ஆயிரம் கோடி வருவாய் கிடைக்கும்: மத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா + "||" + Nano urea production will generate an additional Rs 28,000 crore for farmers: Union Minister Sadananda Gowda

நானோ யூரியா உற்பத்தியால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக ரூ.28 ஆயிரம் கோடி வருவாய் கிடைக்கும்: மத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா