தேசிய செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசியை தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அதிக விலைக்கு வழங்குவது ஏன்? பாரத் பயோடெக் + "||" + Why is the Covaxin dose being offered to a private hospital at such a high price? Bharat Biotech

கோவேக்சின் தடுப்பூசியை தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு அதிக விலைக்கு வழங்குவது ஏன்? பாரத் பயோடெக்