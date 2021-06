தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 19 லட்சம் கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை: ஐ.சி.எம்.ஆர் + "||" + 19 lakh corona samples tested in India in last 24 hours: ICMR

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 19 லட்சம் கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை: ஐ.சி.எம்.ஆர்