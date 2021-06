தேசிய செய்திகள்

மும்பை அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மக்களுக்குபோலி கொரோனா தடுப்பூசிபோட்ட புகாரில் 4 பேர் கைது + "||" + Four held for fraudulent COVID-19 vaccination camp at Mumbai housing society

