தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் உள்ள வேளாண் கல்லூரி படிப்புகளில் விவசாயிகளின் வாரிசுகளுக்கு 50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு: மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை + "||" + 50 per reservation for heirs of farmers in agricultural college courses: Minister Basavaraj Bommai

கர்நாடகத்தில் உள்ள வேளாண் கல்லூரி படிப்புகளில் விவசாயிகளின் வாரிசுகளுக்கு 50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு: மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை