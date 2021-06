தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 10 சிறைகளில் கைதிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona damage to inmates in 10 jails in Karnataka

கர்நாடகத்தில் 10 சிறைகளில் கைதிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு