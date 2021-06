தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 4 மாவட்டங்களில் அனைத்து கடைகளையும் திறக்க அனுமதி + "||" + Permission to open all shops in 4 districts in Karnataka

கர்நாடகத்தில் 4 மாவட்டங்களில் அனைத்து கடைகளையும் திறக்க அனுமதி