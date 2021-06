தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போடுவதில் நாட்டின் முதலாவது மாநிலமாக மத்தியபிரதேசம் உருவெடுத்துள்ளது - சிவராஜ்சிங் சவுகான் பெருமிதம் + "||" + Madhya Pradesh emerges as first state in the country for vaccination - Shivraj Singh Chauhan

