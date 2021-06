தேசிய செய்திகள்

‘கொரோனாவுக்கு மத்தியில் ராகுல் அரசியல் செய்கிறார்’- பா.ஜ.க. பாய்ச்சல் + "||" + 'Rahul is doing politics in the middle of the corona' - BJP Flow

‘கொரோனாவுக்கு மத்தியில் ராகுல் அரசியல் செய்கிறார்’- பா.ஜ.க. பாய்ச்சல்