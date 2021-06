தேசிய செய்திகள்

குழந்தையை முதுகில் சுமந்தபடி ஆற்றை கடந்து சென்று தடுப்பூசி போடும் பெண் சுகாதார ஊழியர் + "||" + A female health worker crossing a river carrying a baby on her back and vaccinating her

