தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி மீதான மக்களின் தயக்கத்தை போக்க வேண்டும் - காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு சோனியா வேண்டுகோள் + "||" + People's reluctance to be vaccinated should go away - Sonia appeals to Congress volunteers

தடுப்பூசி மீதான மக்களின் தயக்கத்தை போக்க வேண்டும் - காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு சோனியா வேண்டுகோள்