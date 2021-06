தேசிய செய்திகள்

பிளஸ்-2 மதிப்பெண் விவரத்தை ஜூலை 31-ந்தேதிக்குள் வெளியிட வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Plus-2 scorecard to be released by July 31 - Supreme Court order

