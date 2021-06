தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசி டோஸ்களின் எண்ணிக்கை 3 கோடியாக அதிகரிப்பு + "||" + Maharashtra becomes first state in the country to administer 3 crore covid vaccine doses

மராட்டியம்: மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசி டோஸ்களின் எண்ணிக்கை 3 கோடியாக அதிகரிப்பு