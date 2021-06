தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 3 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + State health department reports more than 3 crore vaccines given in Maharashtra

