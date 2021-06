தேசிய செய்திகள்

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தில் கடந்த ஏபர்ல் மாதம் 10 லட்சம் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பு + "||" + 10 lakh new members were added to the ESI Scheme last April

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தில் கடந்த ஏபர்ல் மாதம் 10 லட்சம் புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்ப்பு