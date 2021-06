தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் கர்நாடக விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் ஊக்கத்தொகை - மந்திரி நாராயணகவுடா அறிவிப்பு + "||" + Rs 10 lakh each for Karanataka athletes participating in Olympics - Minister Narayana Gowda

