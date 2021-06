தேசிய செய்திகள்

தினசரி பாதிப்பு 50 ஆயிரத்துக்கு கீழே வந்தது கொரோனா பலி 1,183 ஆக சரிவு + "||" + Daily vulnerability fell below 50,000 and corona kills to 1,183

