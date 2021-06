தேசிய செய்திகள்

“எடியூரப்பா மாற்றம் குறித்து என்னால் எதுவும் கூற முடியாது” - பா.ஜ.க. தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ரவி பேட்டி + "||" + Cannot say anything about Yediyurappa change BJP National General Secretary CT Ravi

“எடியூரப்பா மாற்றம் குறித்து என்னால் எதுவும் கூற முடியாது” - பா.ஜ.க. தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ரவி பேட்டி