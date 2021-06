தேசிய செய்திகள்

மிகக்குறைந்த வெப்பநிலையில் தடுப்பூசிகளை சேமிக்கும் திறன் இந்தியாவில் உள்ளது - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மத்திய அரசு தகவல் + "||" + India has the capacity to store vaccines at very low temperatures

