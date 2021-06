தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் முதல் முறையாக டிரோன்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல்; விமானப்படை தளத்தில் குண்டுகள் வீச்சு + "||" + Attack using drones for the first time in Kashmir; Bombs fired at the air force base

