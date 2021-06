தேசிய செய்திகள்

முதல்முறையாக அமைச்சரவையில் பா.ஜ.க. பங்கேற்பு: புதுச்சேரியில் புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பு + "||" + For the first time, the BJP is in the cabinet. Participation: Inauguration of new Ministers in Pondicherry

