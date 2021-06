தேசிய செய்திகள்

பிறந்த இடம், சொர்க்கத்தை விட உயர்ந்தது - சொந்த ஊரில் ஜனாதிபதி நெகிழ்ச்சி + "||" + Place of birth, higher than heaven - Presidential resilience in hometown

பிறந்த இடம், சொர்க்கத்தை விட உயர்ந்தது - சொந்த ஊரில் ஜனாதிபதி நெகிழ்ச்சி