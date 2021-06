தேசிய செய்திகள்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் அடுத்த 14 நாட்களுக்கு தீவிர ஊரடங்கு விதிகள் அமல் + "||" + Strict curfew imposed in South Africa for next 14 days

தென் ஆப்பிரிக்காவில் அடுத்த 14 நாட்களுக்கு தீவிர ஊரடங்கு விதிகள் அமல்