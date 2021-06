தேசிய செய்திகள்

எல்லையோர கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்றுவதா? கேரளாவுக்கு கர்நாடகா தலைவர்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Kannada Names To Be Changed In Kerala Villages? Karnataka Leaders Object

எல்லையோர கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்றுவதா? கேரளாவுக்கு கர்நாடகா தலைவர்கள் எதிர்ப்பு