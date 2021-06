தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 102 நாட்களுக்குப்பின் 40 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு + "||" + With 37,566 new cases, India records another drop in daily Covid-19 tally; death toll close to 400,000

இந்தியாவில் கடந்த 102 நாட்களுக்குப்பின் 40 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு