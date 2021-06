தேசிய செய்திகள்

பி.டி.டி. சால் சீரமைப்பு திட்டத்தில் ஒருவருக்கு கூட வீடு இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது: உத்தவ் தாக்கரே + "||" + No one should become homeless in BDD chawl redevelopment project: CM Uddhav Thackeray directs officials

பி.டி.டி. சால் சீரமைப்பு திட்டத்தில் ஒருவருக்கு கூட வீடு இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது: உத்தவ் தாக்கரே