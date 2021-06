தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் அமைச்சர்கள் இருப்பதே தெரியவில்லை: வைத்திலிங்கம் எம்.பி. + "||" + Puducherry does not seem to have ministers: Vaithilingam MP

புதுச்சேரியில் அமைச்சர்கள் இருப்பதே தெரியவில்லை: வைத்திலிங்கம் எம்.பி.