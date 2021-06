தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தினமும் 3 லட்சம் தடுப்பூசிகள் போடப்படுகின்றன - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் தகவல் + "||" + 3 lakh vaccinations are given daily in Karnataka Health Minister Sudhakar

