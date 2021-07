தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவால் பலியானவர்கள் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும் + "||" + Guidelines should be devised to provide compensation to the families of victims of corona

