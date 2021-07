தேசிய செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டதும் கல்லூரிகளை திறக்கும் தேதி முடிவு: கர்நாடக துணை முதல்-மந்திரி + "||" + Date of opening of colleges after vaccination of students: Deputy Chief Minister of Karnataka

மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டதும் கல்லூரிகளை திறக்கும் தேதி முடிவு: கர்நாடக துணை முதல்-மந்திரி