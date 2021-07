தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2 கோடிக்கும் அதிகமான டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் தகவல் + "||" + More than 2 crore doses of vaccines have been given in Karnataka Health Minister Sudhakar

