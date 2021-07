தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர் என்கவுன்டர்: ராணுவ வீரர் உயிரிழப்பு, 4 பயங்கரவாதிகள் பிடிபட்டனர் + "||" + Encounter in Pulwama, J&K: One Army soldier lost his life, 4 terrorists trapped. The operation is still underway.

