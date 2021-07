தேசிய செய்திகள்

பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இறந்த மனைவியின் உடலை கணவரையே சுமக்க வைத்த அவலம் + "||" + It is a pity that the wife's body was carried by her husband as she belongs to a tribal community in Odisha

பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் இறந்த மனைவியின் உடலை கணவரையே சுமக்க வைத்த அவலம்