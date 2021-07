தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் 2 பெண்களுக்கு தடுப்பூசி போடாமல் சான்றிதழ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதால் அதிர்ச்சி + "||" + For 2 women in Uttar Pradesh Shock because the certificate was sent without vaccination

உத்தரபிரதேசத்தில் 2 பெண்களுக்கு தடுப்பூசி போடாமல் சான்றிதழ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதால் அதிர்ச்சி