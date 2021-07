தேசிய செய்திகள்

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் அனல் காற்றுக்கு 17 ஆயிரம் பேர் பலி + "||" + Heatwave claims over 17,000 lives in 50 years in India: study

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் அனல் காற்றுக்கு 17 ஆயிரம் பேர் பலி