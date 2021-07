தேசிய செய்திகள்

படேல் சிலைக்கு அருகே உள்ள ஏரியில் இருந்து 194 முதலைகள் இடமாற்றம்; குஜராத் அரசு நடவடிக்கை + "||" + 194 crocodiles relocated from lake near Statue of Unity for safety of tourists; Gujarat Government Action

