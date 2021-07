ரூ.20 லட்சம் அபராதம் செலுத்த நடிகை ஜூகி சாவ்லாவுக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம்; டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு

தேசிய செய்திகள்

ரூ.20 லட்சம் அபராதம் செலுத்த நடிகை ஜூகி சாவ்லாவுக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம்; டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Juhi Chawla’s plea against Rs 20 lakh fine in 5G case: Court says ‘shocked at conduct’

ரூ.20 லட்சம் அபராதம் செலுத்த நடிகை ஜூகி சாவ்லாவுக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம்; டெல்லி ஐகோர்ட்டு உத்தரவு