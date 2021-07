தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 1,500 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்கள் - விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல் + "||" + PM Modi instructs to bring 1500 oxygen plants across the country into operation soon

நாடு முழுவதும் 1,500 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்கள் - விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்