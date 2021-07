தேசிய செய்திகள்

கல்வியில் இட ஒதுக்கீடு முறைக்கு காலக்கெடு நிர்ணயிக்க மறுப்பு; மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + 'Can't entertain': Supreme Court on plea for time limit on caste quota in education

