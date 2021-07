தேசிய செய்திகள்

மிசோரமில் மேலும் 537- பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு + "||" + Ladakh reported 12 COVID cases, 15 discharges, and one death on Friday

மிசோரமில் மேலும் 537- பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு