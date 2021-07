தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் நடந்த லோக் அதாலத்தில் 11.42 லட்சம் வழக்குகளுக்கு தீர்வு + "||" + Over 11.42 lakh cases disposed of in second 'National Lol Adalat': NALSA

