நீங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை எல்லாம் பலமாக மாற்றுங்கள்; தொண்டர்களுக்கு நானா படோலே அறிவுரை

தேசிய செய்திகள்

நீங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை எல்லாம் பலமாக மாற்றுங்கள்; தொண்டர்களுக்கு நானா படோலே அறிவுரை + "||" + Make all the problems you face strong; Nana Patole advises volunteers

நீங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை எல்லாம் பலமாக மாற்றுங்கள்; தொண்டர்களுக்கு நானா படோலே அறிவுரை