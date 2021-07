தேசிய செய்திகள்

புதிய சட்டசபை பிரெஞ்சு கலாசார கட்டிடகலை அடிப்படையில் அமைய உள்ளது: புதுச்சேரி சபாநாயகர் + "||" + The new assembly is based on French cultural architecture: Puducherry Speaker Selvam

புதிய சட்டசபை பிரெஞ்சு கலாசார கட்டிடகலை அடிப்படையில் அமைய உள்ளது: புதுச்சேரி சபாநாயகர்